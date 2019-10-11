شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام اليابان فى ثامن مواجهات المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يواجه فى الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الجمعة، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره اليابانى فى إطار ثامن مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .
وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الهزيمة أمس الخميس من بولندابنتيجة 3 / 0 فى سابع جولات المونديال ، قبل أن يلتقى مع اليابان صاحب الأرض و الجمهور اليوم الجمعة .
كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من ايطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا.
و خاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو ، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .
ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 5 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسياو إيطاليا وأخيرا بولندا .
و يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من ، تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.
وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.
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