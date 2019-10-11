رياضة | بيل يعلق على رحيله عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل يعلق على رحيله عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدولي الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد على استمراره مع الملكي وأكد أنه يحاول لعب كرة القدم وشدد على رغبته في مساعدة منتخب بلاده ويلز في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقال بيل في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "أنت تلعب ولديك الكثير من المشاعر ومن بينها الغضب لكني أحاول فقط لعب كرة القدم وأحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان لتقديم أفضل ما لدي سواء مع ويلز أو في ريال مدريد".

وأضاف:"عندما أذهب إلى أرض الملعب، أحاول تقديم كل جهدي بنسبة 100% بقدر الإمكان لمساعدة الفريق وسأسعى للقيام بذلك".

وعن مستقبله مع ريال مدريد، قال بيل: "ليس لدي ما أفكر فيه، الآن أحب التواجد مع منتخب بلادي ويلز والجميع يعرفون ذلك، إنه شيء أحببت فعله دائمًا".

وعن مواجهة ويلز وسلوفاكيا، علق بيل: "لدينا مهمة في متناول اليد لمحاولة التأهل لليورو وهي مباراة كبيرة بالنسبة لنا، نحن نتطلع إليها ونريد الفوز".

واختتم بيل تصريحاته قائلاً : "نريد الفوز في المباراة والحصول على النقاط الثلاث، نحن نتفهم الوضع في المجموعة، لقد سجلت ضد سلوفاكيا في الماضي وسأحاول التسجيل مجددًا".

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وأفادت صحيفة آس الإسبانية بالأمس أن بيل مستاء من تعامل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني على الرغم من كونه من أهم الأعمدة هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من وجود بيل بشكل أساسي في المباريات إلا أنه سيتخذ قرار بالرحيل قريبا للخروج من نار مديره الفني.

وتابعت الصحيفة أنه في حالة رحيل جاريث بيل عن مدريد فإنه سيكون هناك 5 وجهات للمفاضلة بينهم للعب بين صفوف أحدهم العام الجديد.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيدخل لإنهاء صفقة بيل بعد فشل ضمه في الصيف الماضي بسبب التأخر في التحرك نحو جلب اللاعب.

كما يستهدف توتنهام هوتسبير عودة نجمه السابق إلا أنه سيواجه صعوبة في توفير أمواله بعد بناء الملعب الخاص بالفريق والذي استنذف الكثير من موارده.

كما يتواجد اسم بايرن ميونخ الألماني ضمن الفرق الساعية للتعاقد مع اللاعب لتدعيم الفريق خاصة بعد رحيل فرانك ريبيري واعتزال آرين روبن الموسم الماضي.

وسيتجدد طلب اللاعب في الأندية الصينية بعدما رفض عرضا خياليا من أحد الأندية الصينية الصيف الماضي كما هو الحال بالنسبة للدوري الأمريكي الطامح في استقطاب اللاعب في الفترة المقبلة.