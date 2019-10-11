رياضة | نجم برشلونة على طاولة تعاقدات الإنتر في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على طاولة تعاقدات الإنتر في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى لضم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن راكيتيتش دخل في خلافات مع إدارة برشلونة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في المباريات على الرغم من أنه كان من النجوم الأساسيين في تشكيلة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن تعاقد برشلونة مع فرانكي دي يونج من آياكس أمستردام الهولندي في الصيف الماضي ساعد في جلوس راكيتيتش على مقاعد البدلاء تحديداً وأن إرنستو فالفيردي بات لديه الكثير من البدائل.

وعلى صعيد آخر، فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يدرك وجود الكثير من المشاكل في وسط الملعب وأن هذا المركز في حاجة إلى تدعيم في أقرب وقت ممكن من أجل استكمال مشروع النادي سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يعاني بسبب عدم قدرة نجم خط وسطه المميز ستيفانو سينسي على خوض المباريات كاملة وأنه عادة ما يتم استبداله بسبب عدم قدرته على خوض تسعين دقيقة كانلة في الوقت الذي لا تملك مقاعد البدلاء أي بديل مميز له.

وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في أغسطس الماضي أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان الاستغناء عن كلا من راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو وذلك من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.

وكانت بعض التقارير ألمحت في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.