رياضة | جوارديولا يرفض بيع نجم السيتي مقابل نصف مليار يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرفض بيع نجم السيتي مقابل نصف مليار يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، أنه يرى نجم الفريق الجديد قادر على أن يكون هو الخليفة الشرعي لدافيد سيلفا في خط وسط الفريق في المواسم المقبل.

وتحدث الإسباني بيب جوارديولا عن أهمية اللاعب الناشئ "فيل فودين"، مؤكدًا أن الأخير هو خليفة دافيد سيلفا في الملاعب، ومشددًا على كون السيتي لن يفرط في خدمات اللاعب حتى ولو حصل على نصف مليار دولار "500 مليون يورو".

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وفي تصريحات إعلامية لصحيفة الصن الإنجليزية، قال بيب جوارديولا: "فودين لاعب مهم بالنسبة لنا في مانشستر سيتي، هو أحد الأركان الأساسية لمستقبل الفريق، ولا يمكن أن نفرط في خليفة دافيد سيلفا حتى ولو تحصلنا على نصف مليار يورو مقابل ذلك، سوف نرفض الأمر تمامًا".

وأكمل المدرب الإسباني تصريحاته حول فيل فودين قائلًا: "سجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في مرمى دينامو زغرب في الوقت بدل الضائع، وهذا ما يؤكد على كونه لاعب من طراز آخر، هو اللاعب الوحيد الذي لا يمكن أن يتم بيعه حتى أي ظرف، فيل فودين لن يذهب إلى أي مكان آخر، هذا هو مستقبل مانشستر سيتي على مدار العشر سنوات المقبلة على أقل تقدير".

يذكر أن مان سيتي كان قد أعلن عن تجديد عقد لاعب فيل فودين مطلع الموسم الماضي، ليستمر اللاعب في صفوف مان سيتي لمدة 5 سنوات أخرى.