رياضة | محمود متولي يثير قلق جماهير الأهلي قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود متولي يثير قلق جماهير الأهلي قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود متولي، مدافع فريق النادي الأهلي، سعادته كونه واحدًا من أفراد الفريق الأحمر وذلك خلال حفل بتسليم درع لقب الدوري الـ41 في تاريخ النادي.

وقال متولي في تصريحات تليفزيونية لقناة "On Sports": "كوني أصبحت واحدًا من أسرة النادي الأهلي بعد انضمامي إليه مطلع الموسم الجاري، طبيعي أن أكون سعيد للغاية وأحتفل معهم بلقب الدوري".

وواصل مدافع الأهلي : "الاحتفال رائع جدًا، ومعروف عن الأهلي دائمًا بطولاته، وطالما كنت موجود في الأهلي فلابد أن يكون في ذهنك أنك تنافس على كل البطولات".

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وأكمل متولي حديثه: "أي لاعب في مصر يتمنى أن يتواجد في فريق النادي الأهلي، لأن هذا يساهم في أن تصنع لنفسك اسمًا وتاريخًا كبيرًا مليء بالبطولات والإنجازات".

وتحدث عن الإصابة التي لحقت به في مباراة السوبر الماضية أمام الزمالك : "الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، ومراحل التأهيل التي أخوضها تسير بشكل منتظم".

وأنهي لاعب النادي الاهلي تصريحاته عن إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك المقبلة في الدوري: "حتى الآن لا أمتلك تأكيدًا نهائيًا بشأن لحاقي بالمباراة أو غيابي عنها، ولكن التعافي من الإصابة يسير بشكل جيد".