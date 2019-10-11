رياضة | رمضان صبحي: هدفنا تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: هدفنا تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق اللاعب رمضان صبحي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، علي استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقة تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر في تلك النسخة.

وأكد نجم النادي الأهلي، خلال تصريحات تلفزيونية أن الفريق بشكل كامل يصب تركيزه مع المنتخب خلال الفترة الحالية، حيث أوشكت بطولة كأس الأمم الأفريقية على البدء، وكل اللاعبين تأمل في حصد اللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو.

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وواصل رمضان تصريحاته أن علاقته بكل اللاعبين في المنتخب الأولمبي مميزة خاصة أنه كان زميلا لهم منذ أن كان في منتخب الناشئين، مضيفا: "كلنا بنستعد لمباراة جنوب أفريقيا، وبنتكلم دايما عن الفوز، وكابتن شوقي بينقلنا خبراته كلها".

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراة جنوب أفريقيا قبل بدء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر في تلك النسخة.

ويلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره جنوب أفريقيا مساء اليوم، على أن يواجهه مرة أخرى يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري، في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقة.