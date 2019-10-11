رياضة | فينجر: هازارد غير قادر على تعويض رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر: هازارد غير قادر على تعويض رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، أنه لاعب إستثنائي.

ومدح فينجر، في حديثه بمقابلته مع شبكة "بي إن سبورتس" التليفزيونية، قرارات إدارة نادي ريال مدريد فيما يتعلق بكرة القدم، والتي جاءت على رأسها التعاقد مع إيدين هازارد، مطلع الموسم الجاري.

وكان مسئولو النادي الملكي قد نجحو، في التعاقد مع اللاعب البلجيكي صاحب الـ28، مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، مقابل 20 مليون يورو متغيرات.

وعلي الرغم من إشادة فينجر الواسعة بإيدين هازارد، إلا أنه أكد على أن التعاقد معه لن يسد الفراغ الكبير الذي تركه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي رحل عن ريال مدريد ليلتحق بصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

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وأكد فينجر: "هازارد لاعب استثنائي، يتمكن من خلق العديد من الفرص لصالح فريقه كما أنه قادر على إنهاء الفرص في شباك الخصوم، ويظهر بقوة في المباريات الكبيرة".

وكان فينجر قد واجه إيدين هازارد في عدة مناسبات بالدوري الإنجليزي، عندما كان المدرب الفرنسي في قيادة فريق أرسنال، فيما كان اللاعب البلجيكي يلعب في صفوف تشيلسي.

وأوضح فينجر في حديثه عن اللاعب البلجيكي : "بناء على ذلك، فإن هازارد سيكون نجمًا كبيرًا في فريق ريال مدريد، إلا أنه لن يسد الفراغ الذي تركه رونالدو، ولا يجب مقارنته به".

وواصل مدرب المدفعجية تصريحاته: "نعم هازارد حلًا كبيرًا لريال مدريد، لكنه لن يستطيع تسجيل 50 هدفًا في الموسم كما كان كريستيانو رونالدو يفعل، لذا على ريال مدريد التعاقد مع مهاجم قوي".

وإختتم أرسين فينجر حديثه: "ريال مدريد في حاجة قوية إلى مهاجم جديد لأن بنزيما أصبح في الـ32 من عمره، لذا فوجود مهاجم شاب رفقة بنزيما أمرًا ضروريًا بالنسبة للفريق".