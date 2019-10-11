رياضة | ضياء السيد: تم اختيار مدرب المنتخب بـ"السوشيال ميديا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء السيد: تم اختيار مدرب المنتخب بـ"السوشيال ميديا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب الكابتن، ضياء السيد، عن عدم وضع اسمه ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر في الوقت السابق.

وقد وضعت اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الخماسي أحمد حسام ميدو وحسام حسن وإيهاب جلال وحسن شحاتة وحسام البدري لخلافة خافيير أجيري في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، قبل أن يقع الاختيار النهائي على حسام البدري، فيما لم يرشح ضياء السيد من الأساس.

وكشف ضياء السيد، في حواره بقناة "Time Sports": "أنا اتنسيت خالص وماتحطتش تمامًا في الحسابات عند اختيار المدير الفني لمنتخب مصر"، مبديًا إندهاشه من عدم التطرق إلى اسمه من الأساس.

وواصل السيد: "المسئولين بيتأثروا بكل شئ يكتب على مواقع السوشيال ميديا، ماحدش يقولي مابيتأثروش لأنهم بيتأثروا".

وواصل مازحًا: "يعني أنا لو أجرتلي كام كتيبة إلكترونية كان زماني مرشح لتدريب المنتخب".

Advertisements

وتابع مدرب الفراعنة الأسبق: "كمان الفترة اللي سافرت فيها الإمارات ودربت هناك كانت سبب في إني اتنسيت، وأعتقد إن الإعلام ساهم في دة".

وعن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قال ضياء السيد، ، أن صلاح لا يفكر في الأساس في الحصول على شارة قيادة منتخب مصر.

وشدد السيد عن مسألة اختيار قائد المنتخب: "منذ بداية تاريخ كرة القدم في مصر وصاحب شارة القيادة يتم اختياره بالأقدمية، ولم يتغير هذا النظام حتى الآن".

وعن تغير هذا النظام صرح السيد : "عايز تغير هذا النظام فماينفعش يكون بقرار من اتحاد الكرة أو حسام البدري من نفسه، لازم يجتمع باللاعيبة كلهم وباللاعيبة القدام ويتم التوافق والاتفاق على منح الشارة لصلاح، وإذا لم يتم ذلك فيمشي النظام كما هو".

وواصل السيد تصريحه: "مسألة شارة القيادة صدرت لحسام البدري أزمة بدون داعي، صلاح لا يفكر من الأساس في الحصول عليها، وماتكلمش عنها ومطالبش بيها تمامًا".

وأنهي مدرب الفراعنة الأسبق تصريحاته: "العلاقة بين اللاعبين كلها كويسة جدًا وكلهم على توافق تام، فمافيش داعي نصدر أزمات للمنتخب بدون داعي".