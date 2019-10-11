شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يواجه المنصورة وديا في الاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخوض فريق الاسماعيلى فى الرابعة عصر اليوم الجمعة مباراة ودية مع نظيره المنصورة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة الخامسة للدوري .

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

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على الجانب الأخر ، بات الإسماعيلى مهددًا بفقدان لاعبيه الدوليين فى مواجهة طنطا والتى تم تقديمها ليوم 16 من أكتوبر الجاري بدلاً من الخميس 24 أكتوبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى.

يأتى ذلك نظرًا لانتظام اللاعبين الدوليين وهم باهر المحمدى المنضم لصفوف “المنتخب الأول” ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى "المنتخب الأوليمبى" إضافة لبيكيتى سيلفا “منتخب غينيا” وهمام طارق “منتخب العراق” بتدريبات الفريق يوم 16 أكتوبر فى نفس موعد اللقاء المذكور، وذلك حسب تأكيدات صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق.

وكان المسابقات قد قررت تقديم لقاء طنطا بجانب مواجهة حرس الحدود التى سيتم اقامتها يوم 19 من الشهر نفسه بدلاً من 18 أكتوبر فى أعقاب تحديد الاتحاد العربى لقاء الإسماعيلي مع الجزيرة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، يوم 23 أكتوبر بالإسماعيلية.