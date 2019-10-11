شكرا لقرائتكم راحة للاعبي الأهلي من التدريبات 48 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يستأنف تدريباته يوم الأحد المقبل ثم يخوض مباراة ودية يوم الأثنين في إطار استعدادات الأحمر لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل فايلر وجهازه المعاون على تسجيلات لمباريات الزمالك الثلاثة الأولى فى الدورى، والتى لعبها الأبيض بعد مباراة السوبر لوضع الخطة المناسبة قبل المواجهة المرتقبة والتى سيكون لها دور كبير فى تأكيد الأهلى لصدارته لبطولة الدورى العام.

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وكان فايلر قد قرر ارجاء الأجازة لنهاية الأسبوع بعد أن أتخذ قراراً بمنحها للاعبين بعد مباراة أسوان، إلا أن عدم رضا الخواجة عن الأداء أمام ممثل الصعيد رغم الفوز بخماسية دفعه لتأجيل الأجازة حتى ذلك الموعد.