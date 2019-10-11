راحة للاعبي الأهلي من التدريبات 48 ساعة...

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وكان فايلر قد قرر ارجاء الأجازة لنهاية الأسبوع بعد أن أتخذ قراراً بمنحها للاعبين بعد مباراة أسوان، إلا أن عدم رضا الخواجة عن الأداء أمام ممثل الصعيد رغم الفوز بخماسية دفعه لتأجيل الأجازة حتى ذلك الموعد.
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