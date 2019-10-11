شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يواجه بيراميدز وديا باستاد الدفاع الجوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى عصر اليوم الجمعة فريق مصر المقاصة مع بيراميدز فى الرابعة عصراً باستاد الدفاع الجوى فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة الرابعة للدورى المقرر اقامتها يوم ١٧ من الشهر الجارى .

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة إلى تجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى لتغيير خطة الفريق فى المباراة المقبلة خاصة وأن المقاصة خسر آخر مباراتين بالدورى أمام الزمالك والجونة وهو ما صعب موقف الفريق بالدورى حيث يمتلك ثلاث نقاط فقط فى بنك الدورى .

وأكد أمين رفعت طبيب مصر المقاصة تعافى محمد رمضان صانع ألعاب الفريق من الإصابة التى ألمت به مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.

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كان محمد رمضان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة و الزمالك التي أقيمت فى الجولة الثانية للدورى ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .