شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يواجه بيراميدز وديا باستاد الدفاع الجوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أمين رفعت طبيب مصر المقاصة تعافى محمد رمضان صانع ألعاب الفريق من الإصابة التى ألمت به مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.
كان محمد رمضان قد أصيب بشد فى العضلة الخلفية قبل مباراة المقاصة و الزمالك التي أقيمت فى الجولة الثانية للدورى ، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف ولم يشارك في لقاء الجونة فى الجولة الثالثة .
كانت هذه تفاصيل خبر مصر المقاصة يواجه بيراميدز وديا باستاد الدفاع الجوى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.