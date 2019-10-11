الموجز
وجه مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة شكر لكل الجماهير المصرية على دعمه خلال الفترة الماضية .
وقال "مؤمن زكريا" خلال تصريحاته لقناة تايم سبورتس : فخور للغاية بتكريمي مع الأهلي بلقب الدوري , في أقرب فرصة سأكون في الملاعب من جديد، ومواجهة الأهلي أمام الزمالك أكثر ما اشتاق إليه ,
جدير بالذكر، أن حفل تسليم درع الدورى الـ 41 للمارد الأحمر، شهد حضور أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، بالإضافة إلى مسؤولى الشركة الراعية للجبلاية، والنادى الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مؤثر من مؤمن زكريا بعد تكريمه فى «حفل التتويج بالدورى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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