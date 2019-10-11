الموجز
قال الكابتن أحمد ناجي أن إصابة أكيليس تحدث نتيجه لـ التهابات مستمرة في الوتر ولم يشعر بها اللاعب حتى يتم القطع مشددا أن أحمد فتحي نجم الاهلي أصيب بها أثناء سيره بشكل طبيعي.
وتابع "ناجي" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" ,المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " : جنش أصيب بها وهو في قمة مستواه الفني وهو أمر عادة ما يتكرر أن يصاب اللاعب أثناء تألقه اللافت للنظر , مؤكدا أن الحديث حول أن الإصابة جاءت نتيجة لـزيادة الحمل البدني على اللاعب أثناء المران هو أمر خاطئ وغير صحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ناجي يكشف لأول مرة عن تفاصيل إصابة جنش في معسكر المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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