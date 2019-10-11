شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لنصف نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز الثنائي المصري، محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث، أخر مقعدين في الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز الشوربجي على منافسة النيوزلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 60 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 14-12, 11-5 .

فيما فاز طارق مؤمن على منافسه الألماني المخضرم سيكون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرفت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 11-3, 11-3 .

بذلك يتواجه الثنائي المصري في الدور نصف النهائي لتضمن مصر مقعدا في المباراة النهائية وتنافس على المقعد الثاني حيث يخوض علي فرج المصنف الأول عالميا مباراة نصف النهائي أمام منافسه ميجيل رودريجيز.

و تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.