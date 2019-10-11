شكرا لقرائتكم خبر عن فورمولا 1 تلغى جدول يوم السبت فى اليابان بسبب الإعصار هاجيبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى منظمو جائزة اليابان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جدول يوم السبت المكون من التجارب الحرة الثالثة والتجارب التأهيلية بسبب الإعصار هاجيبيس. ووفقا للجدول المعدل الذى أصدره المنظمون ستقام التجارب التأهيلية الساعة العاشرة صباح الأحد (0100 بتوقيت جرينتش) بدلا من موعدها الأساسى يوم السبت فى تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلى (0600 بتوقيت جرينتش). ولن تقام التجارب الحرة الثالثة فيما سينطلق السباق يوم الأحد فى موعده المحدد الساعة 1410 بالتوقيت المحلى (0510 بتوقيت جرينتش). Advertisements

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