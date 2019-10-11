شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه وادى دجلة وديا اليوم بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال، نظيره وادي دجلة ، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملعب أحد فنادق مدينة الإسماعيلية.



تأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقين لمباراتيهما بالجولة الرابعة من الدوري والتي يلتقي خلالها المصري بنظيره فريق مصر المقاصة في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري، فيما سيلاقي فريق وادي دجلة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجاري أيضاً.

يذكر أن قرعة دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الافريقية أوقعت المصرى فى مواجهة كوت دى أور بطل سيشل، وتقام مباراة الذهاب فى سيشل يوم 27 أكتوبر، بينما يقام الإياب فى مصر يوم 3 نوفمبر المقبل.