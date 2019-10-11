شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج بختام تمهيدى دورى رجال كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم منافسات الدورة المجمعة الثانية من منافسات دورى رجال كرة السلة، حيث تقام مباريات الجولة الثالثة، من البطولة، بإقامة 8 مواجهات .

يلتقى فى المجموعة الأولى الطيران مع طنطا، و مصر للتأمين مع الزمالك ، على أن تقام المباريات بصالة طنطا، وفى المجموعة الثانية يلتقى 6 أكتوبر مع الاتصالات، سموحة مع الجزيرة ، بصالة نادى الصيد بأكتوبر.

وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى الشمس مع الأولمبى ، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى بصالة سموحة، وفيما يخص المجموعة الرابعة تقام مواجهات بين هيئة القناة مع اصحاب الجياد ، و سبورتنج مع الأهلى بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر.

كانت منافسات السيدات قد أسفرت عن تصدر الأهلى للمجموعة الأولى ، والجزيرة فى المجموعة الثانية ، بينما تصدر سموحة المجموعة الثالثة ، وهليوبوليس الرابعة