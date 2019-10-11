شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج بختام تمهيدى دورى رجال كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم منافسات الدورة المجمعة الثانية من منافسات دورى رجال كرة السلة، حيث تقام مباريات الجولة الثالثة، من البطولة، بإقامة 8 مواجهات .
يلتقى فى المجموعة الأولى الطيران مع طنطا، و مصر للتأمين مع الزمالك ، على أن تقام المباريات بصالة طنطا، وفى المجموعة الثانية يلتقى 6 أكتوبر مع الاتصالات، سموحة مع الجزيرة ، بصالة نادى الصيد بأكتوبر.
وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى الشمس مع الأولمبى ، طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى بصالة سموحة، وفيما يخص المجموعة الرابعة تقام مواجهات بين هيئة القناة مع اصحاب الجياد ، و سبورتنج مع الأهلى بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر.
كانت منافسات السيدات قد أسفرت عن تصدر الأهلى للمجموعة الأولى ، والجزيرة فى المجموعة الثانية ، بينما تصدر سموحة المجموعة الثالثة ، وهليوبوليس الرابعة
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يواجه سبورتنج بختام تمهيدى دورى رجال كرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.