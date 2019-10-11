شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي : المنتخب الأوليمبي جاهز لمصالحة الجماهير المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي أن الجميع داخل الفريق يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

تابع رمضان صبحي فى تصريحات صحفية : تعاهدنا علي مصالحة الجماهير واسعادهم ليكون خير تعويض عما حدث في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر 2019 للكبار وا لخروج من دور الـ16 ، مشيداً بالروح الموجودة بين اللاعبين والجهاز الفني.

Advertisements

وشدد قائد المنتخب الأولمبي ، على أن اللاعبين لديهم تصميم وعزيمة من أجل الفوز بالبطولة وعدم الاكتفاء بمجرد التأهل لأولمبياد طوكيو.

وقال صبحي أن الجهاز الفني بقيادة شوقى غريب على أهبة الأستعداد للبطولة و التأكيد على أنها فرصة لهذا الجيل للتأهل للاوليمبياد.