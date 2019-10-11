مرتضى يهدد بعدم خوض الزمالك مباراة جينيراسيون بسبب "ملعب السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اعترض مرتضى منصور رئيس الزمالك، على خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام دون جماهير.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة الحدث اليوم: "لن نخوض مباراة جينيراسيون على ملعب السلام دون جماهير".

وأضاف إنه طلب إقامة مبارياته على ستاد القاهرة، على أن يكون ملعب بتروسبورت الملعب الاحتياطي، في الاجتماع الذي عقده مسؤولو الزمالك مع الأمن.

وأكمل: "يجب أن نخطر الكاف بمكان المباراة يوم الأحد كحد أقصى، قبل المباراة بـ10 أيام".

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وأوضح رئيس الزمالك، أنه طلب حضور 20 ألف متفرج للمباراة على الأقل، مع إمكانية وصول أعداد الجماهير لـ30 أو 40 ألف متفرج، خاصة أن المباراة مصيرية.

وأكمل: "تحملنا فوق طاقة البشر، وتكلفنا مليون جنيه للسفر إلى برج العرب لمباراة جينيراسيون".

وأعلن الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الإياب التي لم تُقم بسبب خلافات بين جينيراسيون و"كاف" والزمالك، حول موعد ومكان المباراة ليطالب كل فريق بالتأهل دون لعب.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، ويتعين على الزمالك الفوز بهدف للتأهل لدور المجموعات.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.