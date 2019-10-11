أعرب مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بـدعم لاعبي الفريق ومجلس إدارة النادي له أثناء حفل تسليم درع الدوري الممتاز موسم 2018-2019.
ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورةله بصحبة محمود الخطيب رئيس النادي و هو ينظر له بشكل مؤثر، وعلق بصورة قلوب حمراء.
وشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئوليشركة بريزنتيشن راعى الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل، كما شهد الحفل تكريم مؤمن زكريا والعديد من الشخصيات التي ساهمت في فوز المارد الأحمر بلقب الدوري الـ41 في تاريخ القلعة الحمراء.
ونال الحفل الذي نظمته شركة بريزنتيشن استحسان ادارة الأهلي ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية الحفل الذي أحياه العديد من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مؤمن زكريا على نظرة الخطيب له أثناء تكريمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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