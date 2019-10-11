فيديو.. أحمد ناجي يكشف سر إصابة جنش في معسكر المنتخب

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الأول السابق عن سر إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك والمنتخب بـ قطع في وتر أكيلس خلال مرانه مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .
وأكد أحمد ناجي في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر " أن إصابة أكيليس تحدث نتيجه لـ التهابات مستمرة في الوتر ولم يشعر بها اللاعب حتى يتم القطع مشددا أن أحمد فتحي نجم الاهلي أصيب بها أثناء سيره بشكل طبيعي.
وأضاف أن جنش أصيب بها وهو في قمة مستواه الفني وهو أمر عادة ما يتكرر أن يصاب اللاعب أثناء تألقه اللافت للنظر.
وتابع أن الحديث حول أن الإصابة جاءت نتيجة لـزيادة الحمل البدني على اللاعب أثناء المران هو أمر خاطئ وغير صحيح على الإطلاق مشددا انه لديه دراية جيدة بهذه الأمور.
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