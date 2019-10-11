بلجيكا.. أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أوروبا

سجل روميلو لوكاكو هدفه الدولي رقم 50 ليسحق منتخب بلجيكا منافسه سان مارينو 9-صفر، ويصبح أول المتأهلين لنهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بينما اقتربت روسيا من اللحاق ببلجيكا بعد الفوز برباعية دون رد على اسكتلندا في موسكو.

وتملك بلجيكا، التي لم تتجرع أي خسارة، 21

نقطة من سبع مباريات ومني مرماها بهدف وحيد بينما حصدت روسيا 18 نقطة.

وتملك قبرص الفائزة 2-1 على قازاخستان في استانة 10 نقاط.

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ونجحت سان مارينو في الحفاظ على شباكها نظيفة لمدة 27 دقيقة فقط أمام

بلجيكا التي بلغت الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 قبل أن يبدأ مهرجان الأهداف في ملعب الملك بودوان في بروكسل.

وأصبح لوكاكو مهاجم إنتر ميلان أول بلجيكي يصل إلى 50 هدفا دوليا بعد أن افتتح التسجيل بتسديدة بالقدم اليمنى.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين.