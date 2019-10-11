رياضة | موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج اليوم الجمعة 11/10/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج اليوم الجمعة 11/10/2019 في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة البرتغال ولوكسمبورج اليوم الجمعه 11 أكتوبر 2019 في التاسعة إلا ربع مساءًً لمتابعة مباراة البرتغال ولوكسمبورج في الجولة السابعة من تصفيات يورو 2020.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات بي ان سبورت

كورة اون لاين مشاهدة مباراة البرتغال ولوكسمبورج بث مباشر، حيث تقابل المنتخبان من قبل في مباراتين وديتين الأولي في يونيو 2006 وفازت فيها البرتغال بثلاثية نظيفة والثانية كانت في نوفمبر 2015 وفازت فيها البرتغال أيضا بثنائية. يقع الفريقان في المجموعة الثانية برفقة كلا من أوكرانيا وصربيا وليتوانيا.

تحتل البرتغال المركز الثاني في ترتيب مجموعتها برصيد 8 نقاط بينما يأتي لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب البرتغالي كالتالي :-

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حراسة المرمى : روي باتريشيو.

خط الدفاع : بيبي وروبن دياس ورافائيل جويريرو وجواو كانسيلو.

خط الوسط : ويليام كارفاليو وبيرناردو سيلفا وبيتزي ورافا.

خط الهجوم : دييجو سوسا و كريستيانو رونالدو.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج اليوم في تصفيات يورو 2020، حيث تُذاع المباراة في التاسعة إلا ربع مساءً في اليوم الجمعه عبر شبكة قناة Bein Sports باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة البرتغال ضد لوكسمبورج على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sport.

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