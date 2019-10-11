رياضة | اليوم.. الخطيب يخضع لحقن موضعي في الظهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الخطيب يخضع لحقن موضعي في الظهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع اليوم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للحقن الموضعي في الظهر بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان بيبو، خضع لفترة علاجية بالساعات الماضية بالعاصمة الألمانية برلين، إلا أنه فضل الحصول على أخر حقنة موضعية، بالقاهرة، حيث يعاني من آلام حادة في الظهر، على أن يخضع لبرنامج علاجي لمدة أسبوع قبل أن يتم إتخاذ القرار النهائي في العملية الجراحية من عدمه.

وخضع الخطيب لفحص طبي من قبل الخبير الألماني "بيرتا لانفي"، وذلك في محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التي انتابت رئيس الأهلي في الأيام الماضية.

وينتظر الخطيب عقب الحقن الموضعي أسبوعا لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعي بعدها يتحدد موقفه من الجراحة والتي سيتم صرف النظر عنها إذا ما زالت الآلام.

وشارك بيبو، في احتفالات تسلم النادي الأهلي بطولة الدوري رقم 41 في تاريخه، والتي أقيمت مساء أمس بأحد فنادق القاهرة.

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وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري المصري، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.

وخاض الأهلي في الموسم الماضي 34 جولة ببطولة الدوري الممتاز ونجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة كأكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.

وشهد حفل التكريم حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.

