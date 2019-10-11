رياضة | مرتضي منصور يهاجم محمد صلاح: "انت منفوخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يهاجم محمد صلاح: "انت منفوخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال تصريحاته اليوم.

وقال مرتضي منصور في تصريحاته: انت مش محمد صلاح.. انت محمد صلاح المنفوخ، إلي اعطاك الشعبية هي مصر مش ليفربول.. إيه الي حصلك.

واضاف: "لماذا تلتقط صور سيلفي مع باسم يوسف الذي أهان مصر وجيش مصر؟ لماذا تتصور مع أبوتريكة الإرهابي؟ لماذا تستفزنا؟".

وجاءت تصريحات مرتضي منصور ضد محمد صلاح بعدما تم نشراً صوراً لنجم ليفربول مع باسم يوسف خلال تواجده في حفل لمجلة GQ في أبوظبي، التي منحت صلاح لقب جائزة "رجل العام" في الشرق الأوسط، بينما كان يوسف مقدما في الحفل.