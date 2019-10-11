رياضة | مانشستر سيتي يبدأ خطة تدعيم خط الدفاع بلاعب بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يبدأ خطة تدعيم خط الدفاع بلاعب بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في دراسة خطة تدعيم خط دفاع الفريق عقب كثرة إصابات مدافعي الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحفية "مان إيفنينج نيوز" الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع الهولندي ناثان أكي مدافع نادي بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط دفاع الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يجهز مبلغ مالي ضخم لضم ناثان أكي في أسرع وقت.

وقد شارك ناثان أكي في 9 مباريات حتى الآن مع نادي بورنموث خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.