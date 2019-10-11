رياضة | حسين ياسر المحمدي: "مفيش مني دلوقتى".. والكرة في مصر "مش مقنعة" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين ياسر المحمدي: "مفيش مني دلوقتى".. والكرة في مصر "مش مقنعة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك الأسبق للفجر الرياضي عن طموحه الفترة المقبلة وسبب رحيله عن مصر، واخر تطورات ازمته المادية مع الزمالك ورأيه في الدوري المصري.

وقال حسين ياسر صفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" : متواجد مابين مصر واوروبا، مازالت أحافظ على فورمتي وأشارك في الملاعب ولكن بشكل غير احترافي ألعب بدوري الدرجة الثالثة في بلجيكا، والأهم أن اكون دائما في الملعب.

وعن طموحه قال : أي لاعب كرة ينهي مشواره، يتجه للعمل في التدريب اأو الاعلام أو البيزنس الخاص، حصلت على شهادة ويفا، وأفكر في التدريب، ومعي الآن البيزنس الخاص بي.

واضاف: أريد أن انقل خبراتي للناشئين، واخراج المواهب للنور.

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وعن سبب رحيله عن الدوري المصري قال : وصل لي عروض كثيرة عقب رحيلي عن دجلة من مصر، ولكني رفتضهم الكرة اختلفت في مصر عن قبل، على مستوى الاداء واللاعبين وكل شىء.

وعن أخر تطورات ازمته مع الزمالك قال : تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي للزمالك من أجل الجمهور والنادي، الآن أصبحت الامور على مايرام.

وعن الفريق الذي يشجعه في مصر قال : لا انتمي لفريق، وقبل ذلك أنا لست بمشجع كرة، اشاهد الكرة للفنيات وليس للتشجيع.

وعن رأيه في الدوري المصري قال : الدوري غير مقنع حتى الاهلي والزمالك، مستوى اللاعبين غير ثابت

وعن خليفته قال : لا يوجد أحد مثلي الآن، المواهب أصبحت أقل، (مفيش مني) ، الكرة اصبحت الآن صناعة.