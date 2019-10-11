رياضة | مؤمن زكريا : الدوري الأخير الأغلى والأصعب في تاريخ الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا : الدوري الأخير الأغلى والأصعب في تاريخ الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نجم المنتخب المصري مؤمن زكريا، وجناح فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن حالته الصحية في تحسن مستم، مطمئناً بذلك جماهير الكرة المصرية.

وأكد مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "Time Sports" خلال تواجده في حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري الـ41: "الحمد لله أصبحت بخير وإن شاء الله في أقرب فرصة أعود للملعب من جديد".

وأوضح زكريا عن تكريمه داخل فعاليات الحفل: "فخور طبعًا إن بيتي النادي الأهلي بيكرمني وأنا واحد من أبناءه، وإن شاء الله في أقرب فرصة أكون معهم في الملعب".

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وقد خصصت إدارة النادي الأهلي، إحدى فقرات حفل التتويج بالدوري، لتكريم مؤمن زكريا ودعمه، وذلك من خلال فيديو مسجل يعرض أهداف اللاعب إضافة إلى تسلمه ميدالية ودرع كتكريماً له.

وأكمل زكريا تصريحاته: "بالتأكيد لقب الدوري الأخير كان من الأغلى والأصعب في تاريخ الأهلي، لكن بإذن الله يكون تحقيق الفوز بالدوري الجاري بالموسم الحالي أسهل من الذي سبقه".

وأنهي مؤمن زكريا تصريحاتهـ بتوجيه الشكر لجماهير كرة القدم المصرية التي دعمته بعدما أعلن إصابته قائلًا: "طبعًا بشكر كل جماهير الكرة المصرية، سواء جماهير أو الأهلي أو الزمالك وجماهير المصري والاتحاد السكندري والإسماعيلي، شعرت بحبهم جميعًا وبوعدهم أكون عند حسن ظنهم".