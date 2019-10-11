رياضة | موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لخوض أول مواجهاته الودية بمعسكره الحالي، استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية.

ويستضيف الفراعنة الصغار جنوب إفريقيا، مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، في أولى المباريات التحضيرية للبطولة التي ستضيفها مصر الشهر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

"موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا وديا"

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الإسماعيلية في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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"الاتفاق يمنع إذاعة المباراة"

واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب إفريقيا علي عدم إذاعة المباراة الأولي تليفزيونيا لأسباب فنية علي أن يتم إذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الأحد المقبل علي الهواء مباشرة.

وأكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على أن اتفاق الفريقين علي عدم إذاعة المباراة بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الأمور التكتيكية حتي لا يتم كشفها للمنافسين.

يذكر أن المنتخب الأولمبي يقع في المجموعة الأولي التي تضم إلي جانبه مالي والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعه الثانية ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.