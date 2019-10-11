رياضة | سيميوني: برشلونة مازال الفريق الأكثر اكتمالا في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني: برشلونة مازال الفريق الأكثر اكتمالا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إن الفرنسي أنطوان جريزمان، يستمتع بتواجده في برشلونة، كما علّق على قلة مشاركة الكرواتي إيفان راكيتيتش هذا الموسم.

وصرح سيميوني خلال مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية : "تحدثت مع جريزمان منذ يومين، إنه سعيد جدًا".

وأوضح المدرب الأرجنتيني : "من الواضح إنه في المكان الذي أراد أن يتواجد به، عندما يكون المرء في مرحلة يحتاج إلى أن يكون في مكان يجب أن يكون هناك".

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وواصل دييجو: "جريزمان لديه موهبة وسوف يكون على ما يرام، إنه شخص طيب، متواضع، وسوف يعرف كيفية الاندماج معهم".

وعلق علي عدم مشاركة جريزمان في مباراة برشلونة وإشبيلية، حيث أكد سيميوني: "لم أتفاجأ بذلك، هذا هو برشلونة".

وإختتم سيميوني تصريحاته: "أعتقد أن برشلونة لا يزال لديه الفريق الأكثر اكتمالا في العالم، لديه خط وسط هائل، لديه راكيتيتش الذي لا يلعب، متعجباً علي هذا رغم أن اللاعب فاز بكل شيء".