عبدالفتاح: بالتركيز كسبنا وتصدرنا

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أوضح نجم خط الوسط عبدالفتاح عسيري أن تركيز لاعبي الأخضر والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراة الأمس كانت السبب الرئيسي خلف الانتصار الكبير، مهنئاً الجماهير أوضح نجم خط الوسط عبدالفتاح عسيري أن تركيز لاعبي الأخضر والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون في مباراة الأمس كانت السبب الرئيسي خلف الانتصار الكبير، مهنئاً الجماهير السعودية على الانتصار والنقاط الثلاث، ومشيداً بالعمل الجماعي داخل منظومة المنتخب السعودي. وأضاف عسيري أن اللاعبين استفادوا من مباراة اليمن الماضية وتعاهدوا على تفادي السلبيات التي كانت في اللقاء، ووضح ذلك في لقاء الأمس عندما قدم اللاعبون مستوى عاليا ونتيجة إيجابية. واختتم عبدالفتاح حديثه بأن الأخضر السعودي لديه مباراة قادمة نمني النفس من خلالها كلاعبين الظفر بنقاطها ومواصلة صدارة المجموعة بمشيئة الله.



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