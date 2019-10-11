هيرفي للحمدان: ثقتي فيك عالية وستعوض

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) واصل مهاجم الأخضرعبدالله الحمدان إصراره على وضع بصمة له في لقاء الأمس أمام المنتخب السنغافوري بعد إضاعته ركلة جزاء في شوط المباراة الأول، ليظفر بتسجيل هدف مميز في شباك سنغافورة في الشوط الثاني، بعد أن تحدث معه مدرب الأخضر هيرفي رينارد بين شوطي اللقاء، وطالبه بنسيان تلك الركلة والعمل على التعويض، ومنحه ثقة عالية في نفسه ظهرت خلال مجريات الشوط الثاني، عندما أزعج الحمدان بتحركاته الدفاع السنغافوري وسجل الهدف الثالث للأخضر في اللقاء.

واصل مهاجم الأخضرعبدالله الحمدان إصراره على وضع بصمة له في لقاء الأمس أمام المنتخب السنغافوري بعد إضاعته ركلة جزاء في شوط المباراة الأول، ليظفر بتسجيل هدف مميز في شباك سنغافورة في الشوط الثاني، بعد أن تحدث معه مدرب الأخضر هيرفي رينارد بين شوطي اللقاء، وطالبه بنسيان تلك الركلة والعمل على التعويض، ومنحه ثقة عالية في نفسه ظهرت خلال مجريات الشوط الثاني، عندما أزعج الحمدان بتحركاته الدفاع السنغافوري وسجل الهدف الثالث للأخضر في اللقاء.

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