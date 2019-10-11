شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري رئيسا لـ «الاتحاد الآسيوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض) انضمت المملكة العربية انضمت المملكة العربية السعودية إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، إثر قبول عضويتها ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 107 دول، أثناء اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (عقد على هامش بطولة كأس العالم 2019) التي تقام حالياً في بيرث الأسترالية، كما انتخبت الجمعية العمومية ذاتها أمس بالإجماع الدكتور محمد بن هشام الدوسري رئيسا للاتحاد الآسيوي للعبة، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد السعودي للعبة ذاتها. ويشارك منتخبنا الوطني حالياً في بطولة كأس العالم 2019 التي تقام في أستراليا، إذ تعتبر أولى مشاركاته في البطولة التي تقام كل عامين، وتأهل قبل أيام إلى دور الـ16، وكان تصنيف منتخبنا قبل بدء البطولة ضمن المستوى الـ4 للدول المشاركة، بيد أن المستويات التي قدمها لاعبو المنتخب أبهرت الجميع وقفزت بالمنتخب للمستوى الثاني بعدما حل ثانيا في مجموعته التي تضم المجر وإنجلترا وأفغانستان.



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