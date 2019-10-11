شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة المملكة للمبارزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تنطلق اليوم الجمعة بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13 و20 سنة، في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسابر والفويل) في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي تنطلق اليوم الجمعة بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الفضية) تحت 13 و20 سنة، في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسابر والفويل) في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، بمشاركة 80 لاعباً، من أندية الهدى والجزيرة والنور والنهضة وعكاظ والوطني والعمران وأكاديمية المبارز الأولمبي ومدارس الرياض، وسيقود منافسات البطولة 21 حكماً. يذكر أن الموسم الرياضي للمبارزة انطلق الأسبوع الماضي، وستخوض الأندية 54 جولة لـ6 فئات عمرية، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى.



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