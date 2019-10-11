شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعل وهيفاء تشاركان في دورة السهام ببنغلاديش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التحق مدربا الاتحاد السعودي للسهام محمد مذكور، محمد السحيباني واللاعبون محمد الراشد، مشبب الشهراني، مشاعل العتيبي، هيفاء الخنيزان بدورة تدريبية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للسهام لمدة 7 أيام، انطلقت الثلاثاء الماضي بمشاركة أكثر من 30 مدرباً ولاعباً من الدول الآسيوية كافة.

وجاء ترشيح منتسبي اتحاد السهام ضمن اهتمامات مجلس إدارة الاتحاد في زيادة الخبرة والاحتكاك والاهتمام بالكوادر الوطنية والاستفادة منهم في برامج وبطولات الاتحاد السعودي للسهام، وتجهيزهم للمشاركات الخارجية المندرجة تحت البرنامج الزمني للعام 2019-2020.