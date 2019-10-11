كهربا يوقع للأهلي بـ 10 ملايين

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جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) وقع المصري محمود كهربا لاعب نادي الاتحاد سابقاً وجناح أفيس البرتغالى (حالياً) عقد انتقاله للنادي الأهلي المصري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بشرط أن يدفع النادي المصري قيمة الشرط الجزائي للنادي البرتغالي والمقدر بـ 5 ملايين جنيه، ونجحت إدارة النادي الأهلي في الاتفاق مع كهربا، بأخذ موافقته المبدئية مقابل تخفيض أجره السنوي من 20 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، وكلفت إدارة الأهلي خبير لوائح دولياً للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة، خصوصاً أن ناديه السابق الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر؛ لذا يتطلع مسؤولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.

وقع المصري محمود كهربا لاعب نادي الاتحاد سابقاً وجناح أفيس البرتغالى (حالياً) عقد انتقاله للنادي الأهلي المصري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بداية من فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بشرط أن يدفع النادي المصري قيمة الشرط الجزائي للنادي البرتغالي والمقدر بـ 5 ملايين جنيه، ونجحت إدارة النادي الأهلي في الاتفاق مع كهربا، بأخذ موافقته المبدئية مقابل تخفيض أجره السنوي من 20 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، وكلفت إدارة الأهلي خبير لوائح دولياً للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة، خصوصاً أن ناديه السابق الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر؛ لذا يتطلع مسؤولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.

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