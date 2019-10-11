المضحي يدشن حملة «قطرة دم»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) دشنت إدارة نادي العدالة، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز المضحي، حملة تبرع بالدم تحت اسم «قطرة دم في سبيل الوطن» بالتعاون مع الراعي الطبي للنادي مستشفى العلي بالأحساء، وتأتي هذه الحملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي لحماية أرض ومقدسات وطننا الغالي، ضمن أدوار المسؤولية الاجتماعية بنادي العدالة التي يقوم بها نحو المجتمع. هذا وقد شارك في الحملة عدد كبير من منسوبي وجماهير النادي الأحسائي الذي يقدم عملا وجهدا كبيرا على الجانب الإنساني والمجتمعي منذ صعوده لدوري المحترفين على الرغم من قلة إمكاناته.

دشنت إدارة نادي العدالة، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز المضحي، حملة تبرع بالدم تحت اسم «قطرة دم في سبيل الوطن» بالتعاون مع الراعي الطبي للنادي مستشفى العلي بالأحساء، وتأتي هذه الحملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي لحماية أرض ومقدسات وطننا الغالي، ضمن أدوار المسؤولية الاجتماعية بنادي العدالة التي يقوم بها نحو المجتمع. هذا وقد شارك في الحملة عدد كبير من منسوبي وجماهير النادي الأحسائي الذي يقدم عملا وجهدا كبيرا على الجانب الإنساني والمجتمعي منذ صعوده لدوري المحترفين على الرغم من قلة إمكاناته.

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