24ساعة تقديم مواجهتي الاتحاد أمام الأهلي وأبها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل موعد مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة الثامنة، ومباراة الأهلي والاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل موعد مباراة الاتحاد وأبها ضمن الجولة الثامنة، ومباراة الأهلي والاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على خلفية إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتحديد موعد مواجهتي الاتحاد ضد الوصل الإماراتي في 23 أكتوبر ذهابا، و4 نوفمبر إيابا. وبناء على التعديل سيتم تأجيل مباراة الاتحاد وأبها في جدة ليوم واحد لتقام يوم الأحد 27 أكتوبر، وتقديم مباراة الأهلي والاتحاد ليوم واحد لتقام يوم الخميس 31 أكتوبر.



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