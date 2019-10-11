شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : تحملنا فوق طاقة البشر وطلبت 20 ألف مشجع لمباراة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه طلب حضور 20 ألف مشجع لمباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال المقرر لها 24 أكتوبر المقبل فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم:" طلبت حضور 20 ألف متفرج للمباراة على الأقل،مع إمكانية وصول أعداد الجماهير لـ30 أو40 ألف متفرج، خاصة أن المباراة مصيرية".

تابع رئيس الزمالك :" "تحملنا فوق طاقة البشر، وتكلفنا مليون جنيه للسفر إلى برج العرب لمباراة جينيراسيون".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء قبل يوم 24 أكتوبر الجاري.

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كان جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.