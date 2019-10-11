شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : كهربا لم يوقع أي ورقة للأهلي والمفاجآت قادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالى لم يوقع للأهلى كما ترددت الأنباء خلال الفترة الماضية.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم:" على مسؤوليتي كهربا لم يوقع أي ورقة للأهلي والمفاجآت قادمة".

ورحل كهربا عن صفوف نادي الزمالك الصيف الماضي وأكد في تصريحات إعلامية أن عقده انتهى مع القلعة البيضاء.

وكشف مرتضى منصور عن أن عقد كهربا مع الزمالك مازال ممتدًا ولا يوجد به شرط جزائي بـ5 مليون جنيه كما يشاع.

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الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء قبل يوم 24 أكتوبر الجاري.

كان جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.