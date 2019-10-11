«آسيوي الكاراتيه» يطلق برامجه من دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اختتمت بنجاح أعمال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وهو الأول الذي يعقد في الإمارات برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، بعدما تولى الرزوقي سدة الرئاسة، ونقل المقر إلى الإمارات في دبي التي شهدت إطلاق برامج الاتحاد القاري وخططه المستقبلية الرامية للتطوير، بحضور رئيس الاتحاد الدولي الإسباني انطونيو سبينوس.واعتمد الاجتماع عدداً من الآليات الجديدة التي سيتبعها لإنعاش وتطوير اللعبة، بعدما أعاد هيكلته لتعزيز مسيرة كاراتيه آسيا وتشمل الآليات تفعيل دور اللجان العاملة، واستحداث لجان جديدة وتحديد آلية عملها، علاوة على تفعيل دور المرأة في نشاط الاتحاد، علاوة على اللجان الفنية والتخطيط الاستراتيجي والتطوير، والرياضيين، والمراسم والبروتوكول والطبية والمنشطات، بالإضافة إلى التسويق من أجل إنعاش الموارد للصرف على أوجه النشاط.

كما بحث الاجتماع عدداً من الآليات الخاصة بتفعيل اللجان العاملة حالياً بالاتحاد وهي الحكام، والمسابقات، والفنية، والمرأة.

وكانت فعاليات الاجتماع عقدت على مدى يومين، وحضر سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، جانباً من اجتماع اليوم الأول الذي عقد بمقر الهيئة في دبي، ورحب في كلمة له برئيس وأعضاء الاتحاد مؤكداً حرص الإمارات على دعم كاراتيه آسيا متمنياً التوفيق ومؤكداً ثقته في قدرات الرزوقي الذي يعد واحداً من الكفاءات الإماراتية البارزة على قيادة دفة العمل في الاتحاد الآسيوي إلى النجاح المؤمّل، بما يمتلكه من خبرات ومؤهلات إدارية طويلة في المجال.

وتم اعتماد انضمام الحكم الإماراتي الدولي جابر الزعابي نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للكاراتيه إلى لجنة الحكام الآسيوية الحالية بعد تفعيل دورها وتقرر استمرارها برئاسة الحكم الكويتي الدولي منصور السلطان.

واعتمد المجلس أجندة بطولات الاتحاد للعامين المقبلين وتتضمن إقامة بطولة آسيا للناشئين والشباب في الكويت في شهر يوليو 2020.

وناقش الاجتماع إدخال لعبة الكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في الصين عام 2021، ودورة ألعاب الصالات والألعاب القتالية في تايلاند عام 2021، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين عام 2022.

كما تمت مناقشة إدخال الكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية في الصين عام 2022، وهو تطور تاريخي على مستوى «الآسياد».

وتم خلال الاجتماع الاطّلاع على الحساب الختامي لعام 2018- 2019 واعتماد الميزانية الجديدة للاتحاد لعام 2020، والتي تعتبر ميزانية قياسية في تاريخ الاتحاد الآسيوي.