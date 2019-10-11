شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ المفاوضات مع صالح جمعة لرد صفعة كهربا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة من العيار الثقيل، فتح مسئولو نادى الزمالك خط مفاوضات مع صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، من أجل الحصول على خدماته ورد الصفعة لمسئولى القلعة الحمراء، بعد الأنباء القوية التي وردت حول حصولهم على توقيع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض الذي رحل فى نهاية الموسم المنصرم وأنتقل لصفوف أفيس البرتغالي.

كان ”الخليج 365” كشف أن الأهلي أنهى جميع الاتفاقات مع "كهربا" خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة والتي شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التي بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر، وتعاقد الأهلى مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى ووفقاً لمصدر مُطلع في القلعة الحمراء فأن صفقة كهربا ستُكلّف الاهلي قرابة الـ60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي وهو الشرط الذي سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع كهربا خلال الفترة الماضية.

وكلّف مسئولو الاهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة خاصة وأن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.

فى ذات الصدد، استغل الزمالك حالة الغضب والاستياء التي يعيشها صالح جمعة في الوقت الحالي بسبب خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ليقوموا بفتح خط من المفاوضات للحصول على موافقة اللاعب بالانضمام للقلعة البيضاء، ومن ثم الاتفاق بعد ذلك على طريقة الرحيل من الأهلي والتي من الأقرب أن تكون على كريقة "كهربا" بالانتقال لأحد الأندية الخارجية ثم العودة إلى الزمالك.