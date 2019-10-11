شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : لن أواجه جينيراسيون على ستاد السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه لن يخوض مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب السلام.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم:" قمنا باختيار ستاد القاهرة وبترو سبورت احتياطي، و20 ألف على الأقل جماهير يحضروا، المفاجأة طلبوا مننا ستاد القاهرة وبدون جمهور".

وكان الاتحاد الأفريقى قد أصدر بيانًا يوم الثلاثاء، بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون وجاء كالتالى..

عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر كاف بالقاهرة، تقرر إقامة مباراة دورى الأبطال 2019 / 2020 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلى.

من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:

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- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر.

- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولى والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.

- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التى تختص بها.

الفريق الخاسر فى مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدى الثانى الإضافى من بطولة توتال كاف كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.