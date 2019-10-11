شكرا لقرائتكم ميتشو يمنح لاعبو الزمالك راحة سلبية من التدريب واستئنافة السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يعود المغربى خالد بوطيب للمشاركة فى التدريبات بعد الأجازة القصيرة التى حصل عليها بإذن من الجهاز الفنى للسفر إلى فرنسا والاطمئنان على أفراد أسرته.
ويغيب عن تدريبات الفريق، خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.
وصعد ميتشو كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.
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