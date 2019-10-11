باولو سيرجيو مطالب بتحقيق نتائج سلفه بيدرو إيمانويل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ مشوار البرتغالي باولو سيرجيو مدرب التعاون الحالي بعد نهاية أجمل قصة عاشتها جماهير الفريق الأصفر وهي التتويج بكأس الملك على حساب اتحاد جدة للمرة الأولى في تاريخ النادي بقيادة مواطنه المدرب بيدرو إيمانويل الذي غادر بعد نهاية الموسم.

مشوار باولو سيرجيو مع التعاون مر ببعض التقلبات، فالفريق يملك 7 نقاط من أصل ست جولات في المركز العاشر، وسجل لاعبوه 7 أهداف، فيما تلقت شباكهم 8 كرات.

المهاجم السابق درب 12 ناديا في البرتغال وقبرص وإسكتلندا والإمارات، أبرز انجازاته الحصول على الكأس مع هارتس الإسكتلندي عام 2011، وكأس السوبر القبرصي مع أبويل، أما تجربته في الإمارات مع دبا الفجيرة فلم تدم أكثر من 6 أشهر.