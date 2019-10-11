شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سلطان: أظهرنا تميزنا رغم الغيابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور ماجد سلطان مشرف السلة بشباب الاهلي: كانت مباراة صعبة خاضها فريقنا بقوة وحماس لنيل اللقب رغم الغيابات والإصابات التي حرمت عدداً كبيراً من اللاعبين الاساسيين من المشاركة في المباراة منهم الشقيقان محمد وأحمد عبد اللطيف ومحمد مبارك.

وأضاف: الفوز أكد أن الفريق بخير وقادر على المحافظة على مكتسباته التي حققها خلال السنوات الاخيرة، وساهمت عودة سام يونج لفريق شباب الأهلي في منح الفريق مزيداً من الثقة بجانب قيس عمر وسعيد مبارك وعدد من اللاعبين الشباب.

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