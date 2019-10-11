انطلاق سوبر الطاولة الإماراتي السعودي اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقص فريقا الوصل ومضيفه الأهلي جدة شريط النسخة الأولى لمنافسات كأس السوبر الإماراتي السعودي لكرة الطاولة 2019، في المواجهة المرتقبة التي تجمع أبطال الدوري في الموسم الماضي 2018-2019 مساء اليوم على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتُنظم النسخة الأولى لسوبر الطاولة في إطار العلاقات المميزة التي تجمع الاتحادين، والتنسيق الكبير على مستوى اللعبة في المحيطين الإقليمي والقاري.

ويعود الوصل إلى الواجهة في السوبر الإماراتي السعودي لكرة الطاولة بعد غياب طويل عن مشهد المشاركات الخارجية، وكان «الإمبراطور» نجح في إنهاء احتكار غريمه النصر للقب دوري الرجال لكرة الطاولة والذي استمر على مدار 15 موسماً على التوالي بداية من 2003-2004، بعدما حصد اللقب لموسم 2018- 2019. وحظيت بعثة المنتخب التي ترأسها حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة باستقبال مميز لدى وصولها إلى جدة أمس الأول بحضور عبدالعزيز بن فهد السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة.

وانطلقت الفعاليات المصاحبة للسوبر أمس بإقامة مواجهات ودية جمعت المنتخبين الإماراتي والسعودي بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في فئات «الرجال، الشباب، الناشئين، والأشبال»، ومثل «أبيض الطاولة» 7 لاعبين هم عبدالله البلوشي لاعب شباب الأهلي «فئة الرجال»، وثنائي النصر عيسى إبراهيم وزبير هاشم «فئة الشباب»، وسيف محمد «الشارقة» ومحمد الحواي «النصر» في فئة الناشئين، وعبدالله الحواي «النصر» ومنصور عبدالله «الشارقة» في فئة الأشبال.