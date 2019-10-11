الرمادي: سنلعب أمام منافس عنيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن «البرتقالي» سيخوض مباراة صعبة أمام بني ياس القوي والعنيد، وكشف عن جاهزية فريقه للمباراة التي تأتي بعد لقائهم الأول في الدوري على نفس الملعب «الشامخة» والذي انتهى بالتعادل 2-2.

وقال الرمادي إن البطولة مهمة بالنسبة لهم، لذلك سيتعاملون مع لقاء اليوم بجدية كبيرة، وتحقيق نتيجة إيجابية فيها، وهذا سيشكل دفعة كبيرة تسهم في تأهل الفريق للمرحلة المقبلة وخاصة أنها ضد منافس قوي وعنيد من المؤكد أنه لن يجعل المهمة سهلة عليهم.

ومن جانبه، أكد لاعب عجمان عبدالرحمن راكان جاهزية الفريق للمباراة وحرص اللاعبين وعزمهم على تقديم أداء قوي وجيد يمكنهم من حصد النقاط الثلاث والظهور بمستوى يليق بالقلعة البرتقالية.