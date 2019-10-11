العين يستضيف النصر.. و«ديربي» بين خورفكان وكلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تفتتح اليوم مباريات الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى بين خورفكان واتحاد كلباء، بينما يستقبل بني ياس ضيفه عجمان، ويستضيف العين فريق النصر في ملعب هزاع بن زايد.

وتستكمل المرحلة غداً بثلاث مواجهات، حيث يلعب الفجيرة مع حتا، وشباب الأهلي مع الظفرة، والشارقة مع الوصل في «بروفة» قبل مواجهة الفريقين في الدوري الأسبوع المقبل.

في اللقاء الأول، يستقبل العين ضيفه النصر الساعة 8 و45 دقيقة مساء في مباراة يريد من خلالها كل فريق الوصول إلى النقطة السابعة.

يتساوى الفريقان بنفس الرصيد من النقاط (4 نقاط)، ويدركان أن الانتصار سيمهد لهما الطريق نحو بلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويعاني الزعيم غياب بعض العناصر الأساسية بسبب الارتباطات الدولية وفي مقدمتهم التوغولي كودجو لابا، ما سيجبر المدير الفني الكرواتي إيفان ليكو على إيجاد البدلاء،بينما يفتقد النصر خدمات كل من براندلي كواس واستبيان بافيز بسبب ارتباطات الثنائي مع منتخبي كوراسو وتشيلي، وطارق أحمد وجاسم يعقوب بسبب وجودهما مع منتخبنا الوطني الأول، وسعيد سويدان مع المنتخب الأولمبي.

وقد تشهد تشكيلة الزعيم اليوم عودة اللاعب البرازيلي كايو كانيدو العائد من الإصابة، لخوض ثاني المباريات بقميص الفريق البنفسجي، علماً بأن اللاعب لم يلعب أي مباراة مع «الزعيم» في الدوري حتى الآن.

ويخوض بني ياس الوصيف (4 نقاط) ثالث مواجهاته حين يستقبل في السادسة والربع مساء اليوم في الشامخة ضيفه عجمان وصيف قاع المجموعة الثانية (3 نقاط).

ويؤدي الفريقان مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد فوزهما في الجولة الثالثة من الدوري على الوحدة والوصل على التوالي. ويسعى اتحاد كلباء إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، حين يحل في السادسة والربع ضيفاً على خورفكان في مباراة «ديربي» يريد من خلالها «النمور» فتح صفحة جديدة جديدة، ولاسيما أن اللقاء سيكون تحت أنظار المدرب الأوروغوياني الجديد داسيلفا.

ويأمل «النمور» أن يسهم التغيير الفني في منح اللاعبين جرعة من الثقة، رغم مشاركة الفريق في اللقاء وسط غياب الثلاثي الأجنبي المكون من الأردني البخيت والتوغولي ملابا والمجري جوجاك.

ولن يكون خورفكان صيداً سهلاً، رغم كل الشكوك التي تحوم حول المدرب البرازيلي كوميلي الذي لا يزال على رأس الجهاز الفني رغم التوصية الصادرة بإقالته من قبل اللجنة الفنية في النادي.