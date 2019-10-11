اتحاد المصارعة والجودو يكرم 10 أبطال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفي اتحاد المصارعة والجودو باللاعبين الذين حققوا العديد من الألقاب الخليجية والعربية والآسيوية في الموسم المنصرم، وذلك على هامش بطولة عام التسامح للمراحل العمرية للجودو المقامة على كأس الاتحاد اليوم بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، والتي تشهد مشاركة 200 لاعب من مختلف الفئات العمرية تحت 14 سنة من كافه أندية الدولة الأعضاء.

وتضم قائمة اللاعبين المكرمين 10 لاعبين من مختلف أندية الدولة، في مقدمتهم اللاعب علي حسن الدرمكي الفائز بذهبية بطولة الخليج في الكويت وذهبية البطولة العربية في الأردن وبرونزية بطولة آسيا في هونج كونج، ويشمل التكريم أحمد جاسم الفائز بذهبية بطولة الخليج وفضية بطولة آسيا وفضية البطولة العربية في تونس.

وتضم قائمة التكريم اللاعب حارب جمعة الفائز بذهبية غرب آسيا في الأردن وبرونزية بطولة آسيا، وراشد الحوسني الفائز بفضيتي الخليج والبطولة العربية وبرونزيتي آسيا في هونج كونج وغرب آسيا في الأردن، وسعيد النقبي الفائز بذهبية بطولة غرب آسيا وبرونزية البطولة العربية وبرونزية بطولة الخليج، واللاعب عيسى جميل الفائز بالميدالية الفضية في بطولة الخليج بالكويت، وحمد الهاشمي الفائز بذهبية بطولة الخليج بالكويت، و3 برونزيات في بطولة الخليج لكل من مانع جمعة وحميد الشامسي ومحمد راشد.